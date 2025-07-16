ВБ: Россия сохранила позицию четвертой экономики мира

России удалось сохранить позицию четвертой экономики мира, в два раза увеличив отрыв от Японии. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

По итогам 2024 года объем российской экономики вырос с 6,45 до 6,92 трлн долларов. Таким образом, Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

Более того, РФ увеличила вдвое отрыв от ближайшего преследователя – Японии, занимающей пятое место. Разрыв между странами вырос с 264 до 514 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Три первых места в мире занимают Китай (38,2 трлн долларов), США (29,2 трлн долларов) и Индия (16,2 трлн долларов).

Ранее Международный валютный фонда (МВФ) оценил долю России в мировом ВВП в 3,55%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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