Разрыв между зарплатами в российских регионах достиг рекорда

Разница между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах России достигла рекордных 182 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В апреле 2025-го средняя зарплата в России составила 97 тысяч рублей – на 16% больше, чем годом ранее, пишут «Известия». Темпы роста заметно различались по регионам. Например, на Чукотке, где зафиксирован самый высокий уровень доходов, они выросли на 20%, до 223 тысяч, а в Ингушетии, которая занимает нижнюю строку рейтинга, – лишь на 8%, до 41 тысячи.

Среди лидеров по уровню зарплат оказались Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область. Там в среднем платят от 145 тысяч до 185 тысяч рублей. А самые низкие доходы – в республиках Северного Кавказа: в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Осетии, где доходы варьируются от 44 тысяч до 51 тысячи рублей.

Разница в зарплатах почти в шесть раз обусловлена несколькими причинами. С одной стороны – это дефицит кадров, развитая промышленность и надбавки на севере, а, с другой – высокая безработица, теневая занятость и климатическая зависимость на юге.

В России традиционно выше уровень занятости и средний доход в регионах с развитой и разнообразной промышленностью. А в южных субъектах выше безработица – из-за преобладания сельского хозяйства и торговли в экономике.

Кроме того, в регионах Крайнего Севера и Сибири зарплаты повышаются за счет компенсаций – районных коэффициентов (от 1,1 до 2) и надбавок. Первые компенсируют высокие затраты на жизнь в суровых условиях, а вторые начисляются за стаж. Например, на Чукотке и в северных районах Камчатки доплата начинается с 10% и растет каждые полгода до 100%. В других районах максимум – от 30 до 80%.

При этом разрыв между регионами и столицей постепенно сокращается, отмечают в рекрутинговых агентствах. За последний год сильнее всего сблизились показатели в Новосибирске и Ростове-на-Дону – разница с московским уровнем сократилась на 4 п. п.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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