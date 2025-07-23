В Совфеде хотят перераспределить 2 трлн рублей на оборону и безопасность

В Совете Федерации предложили перераспределить расходы бюджета в размере 2 трлн рублей. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. При этом он признал, что решения могут быть непопулярными.

«В федеральном бюджете России можно найти резерв на сумму до 2 трлн руб. в год – в том числе за счет оптимизации неэффективных расходов, отказа от нерезультативных льгот, концессий на строительство социальных объектов и от содержания непрофильного имущества вроде футбольных клубов с «сумасшедшими зарплатами» и убыточных санаториев», – пишет РКБ со ссылкой на Артамонова.

По словам сенатора, резерв необходимо использовать для финансирования приоритетных областей, таких как высокие технологии, оборона и безопасность. «У нас есть одна для всей страны задача. И на ее решение придется денег добавлять, чтобы быстрее с этим закончить. Нельзя видеть проблему, но вроде как ее не замечать», – отметил Артамонов.

По его оценке, примерно такую же сумму можно было бы изыскивать ежегодно и в 2026-2028 годах. Сенатор подчеркнул, что оптимизация не затрагивает социальные расходы, которые относятся к «защищенным статьям».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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