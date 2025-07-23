Российские таможенники пресекли контрабанду валюты на 1,2 млрд рублей

За первую половину 2025 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила факты незаконного перемещения физлицами наличной валюты на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФТС России в I полугодии выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму 1,2 млрд рублей. За шесть месяцев 2025 года таможенники пресекли 6 314 таких фактов. В основном граждане контрабандой пытались провезти доллары и евро», – говорится в сообщении.

Чаще всего россияне вывозили деньги в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. В общей сложности таможенниками возбуждено 37 уголовных дел, а также 6 277 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств.

В ФТС напомнили, что со 2 марта 2022 года при ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в 10 тысяч долларов, их необходимо письменно задекларировать. Если сумма превышает 100 тысяч долларов США, к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение средств.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube