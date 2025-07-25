Каждый четвертый офисный сотрудник в России подрабатывает на рабочем месте

Четверть россиян, работающих из офиса, помимо основной занятости берутся и за дополнительную. Переговорные комнаты превращаются в кабинет для репетиторства, кафе у работы – в мини-коворкинги для консультаций, а рабочее кресло у монитора – в онлайн-класс.

23% россиян для подработок используют свой офис для основной занятости, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. «Это неудивительно, ведь современные бизнес-центры позволяют комфортно трудиться как в команде, так и в одиночестве. Если сотрудник хочет зарабатывать больше, а работодатель не препятствует этому, то работа в удобной и привычной локации не только повышает эффективность, но и помогает четко разделять труд и отдых», – говорят аналитики.

57% руководителей знают, что сотрудники подрабатывают. Примечательно, что треть работодателей одобряют такой подход, если от этого не страдает основная работа. С запретом на вторую занятость сталкивались 10% респондентов.

Каждый пятый заявил, что на дополнительный заработок уходит не более пяти часов в неделю. Половина респондентов тратит на это 6-10 часов, четверть – до 20 часов. Есть и настоящие трудоголики: 4% посвящают подработкам больше 20 часов еженедельно, то есть около трех часов ежедневно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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