Цены на яйца достигли минимума с августа 2023 года

Цены на яйца в России достигли минимального уровня с августа 2023 года. С начал года они упали в цене на 36,5%. Об этом сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Согласно данным Росстата, потребительские цены в России демонстрируют снижение вторую неделю подряд. С 22 по 28 июля дефляция достигла 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию упали на 4,1%: в частности, фиксируется удешевление свеклы на 10%, картофеля – на 9,7%, капусты – на 7,4%, моркови – на 6,5%, помидоров – на 5%, бананов – на 2%. Цена на куриные яйца снизилась на 1,1%, на баранину – на 0,3%.

В Банке России сообщали, что в июне зафиксировано замедление роста цен в большей части субъектов страны. В 17 регионах цены снизились или остались на прежнем уровне, в 42 регионах их рост замедлился по сравнению с маем, а в остальных субъектах прирост цен ускорился.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube