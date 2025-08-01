12,5 миллиона россиян поставили самозапреты на кредиты

С начала работы сервиса уже 12,5 миллиона россиян установил самозапреты на кредиты. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). Кроме того, согласно статистике, 472 тысячи человек уже сняли свои ограничения.

Напомним, что возмодность самозапрета на получение кредита появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Через «Госуслуги» любой гражданин может установить себе полный или частичный запрет на выдачу займов. Всего за пять месяцев работы сервиса количество заявок на установку самозапрета достигло 13,76 млн. Одновременно граждане направили 730 тыссяч заявлений на снятие ранее наложенных на себя ограничений.

В июле 2025 года общее число граждан, установивших самозапрет, составило чуть более 890 тыс. человек, минимальное количество за все время действия сервиса. При этом почти 108 человек в минувшем месяце сняли самозапрет.

Согласно данным ОКБ, подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредитные продукты. Так 12,51 млн заявок были поданы на установку именно этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). Лишь 4,3% заявок (около 588 тыс. шт.) были поданы на ограничение онлайн-кредитов в банках и микрофинансовых организациях, 1,6% заявок (почти 220 тыс. шт.) – на полный запрет займов в МФО, а 1,4% заявок (196 тыс. шт.) – на полный запрет займов в МФО и онлайн-кредитования в банках. Прочие варианты ограничений составили 1,8% от общего числа заявок.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube