«Россия не только не теряет, но и приобретает», – экономист о введении Трампом новых пошлин

Высокие пошлины, которые президент США Дональд Трамп уже ввел в отношении Индии и грозится ввести в отношении других стран, покупающих российскую нефть, не смогут причинить серьезного вреда российской экономике. Структура международной торговли просто начнет меняться: многие государства перестроят свой экспорт в обход США. Об этом заявил «Новому Дню» Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

По словам эксперта, Индия ответила правильно: «Она заявила, что не будет покупать милости у Трампа и не прекратит покупать российскую нефть. Таким образом, формируется новая ситуация в мире и БРИКС. Если на саммите БРИКС в Казани идея создания расчетной системы БРИКС, расчетной единицы БРИКС, а может быть, и резервной валюты БРИКС вызвала холодное отношение со стороны Индии, Бразилии и ЮАР, то теперь ситуация может стать иной».

Василий Колташов напомнил, что раньше США в течение нескольких десятилетий пытались «умаслить» Индию, показывая, что она может рассчитывать на долю американского рынка, заменив там китайские товары своими. Но затем Трамп уже дважды ударил по Индии повышенными пошлинами. Индия поняла, что США – враг.

При этом от российской нефти зависит экономический рост Индии, основа которого – развитие внутреннего потребления, собственные инфраструктурные проекты, обрабатывающая промышленность. Поэтому ей нужна российская нефть, и Трамп ничего не может с этим сделать. К тому же он оскорбил Индию, показав, что американцам нельзя верить, что никаких устойчивых соглашений с ними достигнуть нельзя.

«Индия не будет покупать у американцев оружие, продовольствие, энергоресурсы. Это значит, что она будет больше покупать у России. Вся торговля в зоне Восток – Юг вне западного мира будет перестраиваться в обход США, страны больше будут торговать друг с другом, меньше продавать американцам. Трамп, конечно, свои пошлины соберет, но соберет их с американцев. Для мировой экономики наступает период трансформации. Трансформации международных коопераций, международных соглашений, торговых контактов. И это все будет работать на поддержание мировой экономики», – подчеркнул Колташов, отметив, что, конечно, Трамп все равно создает стрессовые условия, и это видно по ценам на нефть, которые упали второй раз за год.

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии. Согласно тексту указа, мера продиктована закупкой Индией российских энергоносителей. Дополнительная пошлина установлена в размере 25%. Тариф будет применяться к товарам, которые поступят в Соединенные Штаты через 21 день с момента подписания указа. Отмечается, что в дальнейшем Вашингтон может ввести подобные пошлины в отношении других стран, импортирующих нефть из РФ.

