Трамп назначил Индии доппошлины в 25 процентов за российскую нефть

Американский президент подписал указ о введении дополнительных импортных пошлин в отношении Индии. Документ уже есть на сайте Белого дома. Он появился спустя пару часов после завершения переговоров в Кремле Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом.

Согласно тексту указа, мера продиктована закупкой Индией российских энергоносителей. Дополнительная пошлина установлена в размере 25%.

Тариф будет применяться к товарам, которые поступят в Соединенные Штаты через 21 день с момента подписания указа. Отмечается, что в дальнейшем Вашингтон может ввести подобные пошлины против других стран, импортирующих нефть из РФ.

Москва пока скупо прокомментировала переговоры Путина и Уиткоффа, которые длились три часа. Официальная позиция такова, что развернутые ответы Кремль даст после того, как Уиткофф пообщается с Трампом. Если говорить общо, то стороны обсудили Украину и дальнейшие отношения Россия – США. Трамп послал Путину некие сигналы и получил некие сигналы с российской стороны.

Отметим, что Индия негативно восприняла давление со стороны Трампа и ответила в том духе, что страна будет защищать свои экономические интересы.

Помимо отказа от закупок российской нефти, Трамп потребовал от Индии перестать покупать и русское оружие.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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