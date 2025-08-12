Продажи красной икры упали на 22 процента

В России продажи красной икры в апреле 2024 года – марте 2025-го в натуральном выражении снизились на 21,9%. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). При этом остальные категории «икорной» полки показали рост.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, продажи сократились в том числе из-за объема вылова, который в 2024 году снизился втрое. Кроме того, на спрос повлияло развитие торговли на онлайн-площадках и трансформация клиентского опыта. Как пояснил господин Зверев, потребители стали чаще покупать икру мелкой фасовки для получения «гастрономической радости» без ущерба бюджету, отмечает «Коммерсант».

Как писал «Ъ», на рынке сохраняется рост оптовой стоимости красной рыбы. Эксперты не ждут снижения цен для потребителей из-за высокого спроса.

Москва, Елена Васильева

