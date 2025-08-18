Ямал выбился в лидеры страны по размерам зарплат

В пяти северных регионах России более половины работников получают зарплату выше среднероссийской. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, свидетельствует исследование РИА «Новости».

Как сообщает агентство, ситуация на рынке труда в 2024-2025 годах складывается для соискателей в целом благоприятно. Кадровый дефицит сохраняется, что поддерживает высокую конкуренцию между работодателями, стимулируя рост зарплат. В 2024 году средняя зарплата в России составила 88 тысяч рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. В апреле 2025 года средняя зарплата составила уже 97,4 тысячи рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 15,3% в номинальном выражении. При этом уровень безработицы в июне 2025 года находился на исторически низком уровне в 2,2%.

В целом по России доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет 32,4%. При этом в 19 регионах этот показатель выше. Вместе с тем в 15 регионах доля работников, получающих более одной средней по стране зарплаты, составляет менее 15%.

Лидером рейтинга по доле работников с высокими зарплатами, то есть превышающими среднероссийский уровень, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе без малого две трети работников получают зарплату выше среднероссийской, что обеспечило региону первое место с заметным отрывом. Большие зарплаты в ЯНАО объясняется высокими зарплатами в ключевой для региона отрасли – добыче нефти и газа, при этом относительно умеренных ценах по сравнению с другими северными и удаленными регионами.

Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где доля работников с зарплатой выше средней по стране составляет 55,1%. На третьем месте находится Ханты-Мансийский автономный округ – Югра с показателем 52,7%. Четвертую и пятую позиции занимают Магаданская область (52,5%) и Ненецкий автономный округ (52,3%) соответственно.

Таким образом, регионы, занявшие места со второго по пятое, продемонстрировали очень близкие результаты (разброс всего 2,8 процентных пункта). Эта схожесть, по всей видимости, объясняется общей структурой их экономик, ключевую роль в которых играет добывающая отрасль (нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые).

В первую десятку рейтинга по доле высокооплачиваемых работников также вошли: Сахалинская область (49,3%), Москва (46,3%), Санкт-Петербург (44,9%), Республика Саха (Якутия) (43,5%) и Мурманская область (39,4%).

Результаты исследования показывают, что в ТОП-10 преимущественно представлены северные, дальневосточные и сибирские регионы, а также две столицы – Москва и Санкт-Петербург. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями обусловлено северными надбавками, развитой и высокодоходной добывающей промышленностью. В свою очередь, Москва и Санкт-Петербург выступают в роли ключевых финансовых и интеллектуальных центров страны, где сосредоточены штаб-квартиры подавляющего большинства крупнейших российских компаний.

