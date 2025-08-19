В России растет число нелегально занятых работников

В России растет уровень теневой занятости. В условиях дефицита кадров компаниям проще закрыть ставки без официального оформления, а нанятым – быстрее начать зарабатывать. При этом работники оказываются незащищенными, так как их легче уволить.

В России в первом полугодии 2025-го обнаружили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников, сообщили «Известиям» в Роструде. Это почти на треть больше показателя прошлого года. В эту статистику включают некорректно оформленные трудовые отношения с иностранцами и жителями России, а также с сотрудниками, которые работали без трудового договора. Кроме того, речь идет о нарушениях, связанных с занятостью в сфере услуг без лицензии, выплатой жалованья в конверте и неофициальной подработкой.

Больше всего таких сотрудников в тех отраслях экономики, где присутствует высокая текучка кадров и много неквалифицированного труда, – в строительстве, сфере услуг, общепите, логистике и транспорте (службы доставки).

Несмотря на то, что число выявленных в первом полугодии нелегально занятых кажется большим, в масштабах страны оно не так уж и велико – менее 1% от всей рабочей силы. На самом деле таких работников может быть гораздо больше. По данным Росстата на конец июня 2025-го, в экономике РФ было занято почти 76,3 млн человек.

В условиях кадрового дефицита компании часто прибегают к неформальной занятости. Экономический перегрев подталкивает работодателей к обходу нормативов ради минимизации налогов и ускоренного найма. Многим компаниям сложно быстро трудоустроить человека. Люди же уверены, что выгоднее работать без официального оформления – по их мнению, так можно получить больше средств на руки.

Обе стороны – и работодатель, и сотрудник – несут риски, но более уязвимым остается работник. Человек лишается пенсионных накоплений, оплачиваемого больничного и декретного отпуска. При конфликте с работодателем он не может защитить свои права через трудовую инспекцию или суд. Кроме того, его легко уволить.

Ответственность за нарушения трудовых отношений в основном несет работодатель. По законодательству организации придется осуществить доначисления по неуплаченным налогам и покрыть штраф 20% от этой суммы. Кроме того, есть риск привлечения к ответственности за нарушение ТК – это повлечет административный штраф (от 50 тыс. до 100 тыс. рублей). Если же уход от уплаты взносов носит особо крупный размер, то работодателю грозит уголовная ответственность.

Москва, Зоя Осколкова

