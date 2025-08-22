С 1 сентября всю выдачу налички в банкоматах будут проверять на мошенничество

С 1 сентября Банк России вводит новые правила выдачи наличных через банкоматы. При выявлении хотя бы одного из девяти признаков мошеннической операции банк обязан уведомить клиента и ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Снять большую сумму можно будет только в отделении.

Список критериев приводит «Коммерсант»:

• Несоответствие поведения клиента его обычному поведению при снятии наличных (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, несвойственная периодичность (частота) запросов на выдачу).

• Превышенное время направления ответа банкомата на запрос.

• Направление запроса на выдачу средств несвойственным способом, например, не с карты, а по QR-коду.

• Снятие наличных в течение 24 часов с момента предоставления кредита (займа) или увеличения лимита на выдачу наличных кредитных денежных средств, перевода через СПБ между счетами в разных банках более чем на 200 тыс. руб., досрочного расторжения договора вклада на сумму более 200 тыс. руб.

• Получение данных от оператора услуг платежной инфраструктуры о рисках осуществления операции без согласия клиента.

• Получение информации от операторов связи, владельцев мессенджеров, сайтов и других юрлиц о том, что в период не менее шести часов до момента операции были выявлены нехарактерные телефонные звонки или нетипичное получение сообщений… а также увеличение количества получаемых сообщений, в том числе от «Госуслуг», банков и новых адресатов.

• Наличие информации, полученной от операторов связи, владельцев мессенджеров, сайтов, иных юридических лиц, а также выявленной банком: о вредоносном ПО на устройстве клиента, о нетипичных параметрах, событиях в сессии дистанционного банковского обслуживания (использование нетипичного провайдера связи, операционной системы, приложения пользователя, инструментов, обеспечивающих сокрытие сессионных данных); о смене номера телефона в личном кабинете банка или в «Госуслугах»; об изменении идентификаторов устройства.

• Пять и более неудачных попыток снятия наличных за день.

• Данные клиента или его карты найдены в официальной госсистеме для борьбы с киберпреступностью.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube