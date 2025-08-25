Суд в Швейцарии арестовал счета «ВСМПО-Ависма» с восьмизначной суммой в долларах США

Суд в Швейцарии наложил арест на счета крупнейшего в мире производителя слитков и проката из титановых сплавов «ВСМПО-Ависма», рассказал РИА «Новости» адвокат Александр Забейда.

«Суд Швейцарской Конфедерации наложил арест на счета ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», речь идет о восьмизначной сумме в долларах США», – заявил РИА Новости адвокат.

Арест счетов корпорации связан с уголовным делом бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, который обвиняется в мошенничестве при закупке сырья. Следствие оценивает ущерб в 1,5 миллиарда рублей

По версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО «ВСМПО-Ависма» в 2016-2020 годах, заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с двумя фирмами ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам. При этом, как указывало следствие, российский поставщик аналогичной продукции ООО «РегионПром» продавал этот же материал дешевле.

Как следует из материалов дела, деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании – поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее – «Интерлинк») по направлению организации работы с Россией и странами СНГ.

Райхельсон в своих показаниях (имеются в распоряжении РИА «Новости») утверждает, что обе компании «успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря «Интерлинку», который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России». В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу.

По словам адвоката «Интерлинка» Александра Забейды, одного из авторов мирового соглашения, поводом для обращения в швейцарский суд стало нарушение этого соглашения со стороны ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».

Детали мирового соглашения адвокат сообщить отказался, ссылаясь на его конфиденциальный характер.

Москва, Елена Васильева

