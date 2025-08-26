Рыбный союз заявил о снижении цен на красную рыбу и икру

Розничные цены на лососевую икру в России начали снижаться. Об этом заявил Рыбный союз.

В сообщении объединения рыбопромышленных предприятий утверждается, что стоимость продукции на 26 августа к уровню середины июля подешевела. В частности, икра нерки упала в стоимости на 9%, горбуши – на 2%.

«При этом икра кеты подорожала на 1%, а цена на икру кижуча осталась без изменений», – сообщил Союз.

По его данным, наиболее заметно снижение цен в оптовом звене. Согласно мониторингу, за месяц оптовая стоимость на икру кеты снизились на 13%, горбуши – на 20%, нерки – на 8%.

В то же время оптовые цены на саму рыбу также пошли вниз, утверждает Рыбный союз. В частности, как сообщается, оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке снизились на 9%, нерка подешевела на 4%, кета – на 2%.

В объединении пояснили, что снижение цен на продукцию из тихоокеанских лососей (рыбу и икру) связано с успешным развитием красной путины. К 25 августа российский вылов вырос на 51% к сопоставимой дате прошлого года – до 304 тысяч тонн. Из них вылов горбуши достиг почти 222 тысяч тонн (+66%), кеты превысил 35 тысяч тонн (+28%), нерки составил 42 тысяч тонн (+20%), кижуча – более 4 тысяч тонн (+4%).

Москва, Анастасия Смирнова

