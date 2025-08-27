В России за неделю зафиксировано снижение темпов инфляции на 0,03%

За неделю с 19 по 25 августа темпы инфляции в России снизались на 0,03%. Согласно данным Минэкономразвития РФ, по сравнению с прошлогодним уровнем индекс потребительских цен увеличился на 8,43%, неделей ранее годовой рост составлял 8,46%.

Самое существенное увеличение инфляции в сравнении с прошлым годом зафиксировано в сегменте туристических и регулируемых бытовых услуг – 12,32%.

Продовольственные товары подорожали 9,94%. Но при этом наибольший прирост стоимости демонстрируют продукты, за исключением плодоовощной продукции – 11,13% в сравнении с прошлым годом. Овощи выросли в цене на 10,94%.

Непродовольственные товары подорожали на 3,94%. В то же время бензин прибавил в цене 11,06%.

Москва, Анастасия Смирнова

