Разрыв в размере пенсий в регионах России достиг рекордных значений

Разница в размере пенсий по старости в регионах России достигла рекорда. Главные причины – разрыв в доходах между субъектами РФ и региональные надбавки.

Как следует из данных Соцфонда (СФР) по итогам первого полугодия 2025-го, самые большие выплаты по старости назначались жителям Чукотки – 41,6 тысячи рублей, а самые низкие – в Кабардино-Балкарии (19,4 тысячи). Таким образом, разница составила 22,2 тысячи. Максимальная региональная пенсия оказалась в 2,2 раза выше, чем минимальная, пишет газета «Известия».

Разрыв между выплатами достиг максимума с 2021 года. За это время разница между максимальными и минимальными пенсиями поднялась с 15,3 тысячи до 22,2 тысячи рублей, то есть почти в 1,5 раза. По сравнению с первой половиной 2024-го показатель увеличился на рекордные 16%. Год же назад прирост был вдвое ниже.

В список регионов с самыми высокими пенсиями помимо Чукотки вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Самые маленькие выплаты в южных республиках – Дагестане, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Крыму.

Основная причина разрыва в размере пенсий – разница в доходах. В северных субъектах страны расположены предприятия добывающих отраслей, которые предполагают вредные условия труда – там зарплаты выше. Кроме того, для проживающих в неблагоприятном климате есть доплаты к фиксированной части пенсии, призванные компенсировать работу в суровых условиях. Также граждане могут получать повышенную пенсию, имея достаточный северный стаж.

Важную роль играет и уровень официальной занятости. Работающие пенсионеры за счет накоплений страховых баллов и перерасчетов могут получать больше. Однако долгое отсутствие индексации для этой категории до 2025 года создало серьезное отставание, которое сейчас трудно компенсировать.

В дальнейшем, по мнению экспертов, ситуация усугубится, поскольку на юге все больше сотрудников уходит в самозанятость. Этот режим не подразумевает страховых взносов в Соцфонд, поэтому у людей не формируются стаж и права на выплаты в старости. В результате пенсии у тех, кто недолго пробыл в найме и потом выбрал работу на себя, будут значительно меньше, чем у северян, которым к тому же полагаются и районные надбавки.

