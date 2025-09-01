Россия резко сократила выпуск подсолнечного масла

В России резко сократилось производство растительных масел. Это произошло из-за снижения рентабельности на фоне роста стоимости семечки, стагнации мировых цен, укрепления рубля и экспортных пошлин.

Объем производства основных видов растительных масел в России по итогам сельскохозяйственного сезона (период с сентября 2024 года по август 2025 года) составил 9,47 млн тонн, сократившись на 7% год к году, пишет «Коммерсант». Производство подсолнечного масла резко снизилось в контексте падения экспорта на 11% за 12 месяцев, до 4,72 млн тонн по итогам сезона.

Поддерживает рынок лишь растущий объем переработки рапса за счет спроса со стороны Китая, на который приходится 90% экспорта. Этот результат, в свою очередь, достигнут за счет введения Пекином в марте 100-процентной пошлины на продукцию из Канады.

Экономика переработки на экспорт в начале года ушла в минус, говорят эксперты. В феврале рентабельность составляла минус 20%, некоторые заводы приостановили работу. Аналитики связывают это с увеличением стоимости семечки, стагнацией мировых цен, укреплением рубля и действующими пошлинами.

На 20 августа средняя стоимость подсолнечника составляла 35,4 тыс. руб. за тонну, прибавив 12,3% год к году. За счет снижения урожайности подсолнечника в прошлом году объем ресурсной базы для масла сократился. В целом ухудшение экономики делает выпуск подсолнечного масла малоинтересным для бизнеса.

В Масложировом союзе рассчитывают, что в новом сезоне на рынке установится баланс цен на сырье и готовую продукцию. Это позволит нарастить объем производства растительных масел.

