Продажи новых автомобилей в России рухнули на 25%

В январе-августе 2025 года продажи новых автомобилей в России обвалились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»)

За восемь месяцев в России было реализовано 877 580 новых транспортных средств против 1 173 628 штук за тот же период 2024 года. Отмечается, что в эту категорию входят легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы, грузовые автомобили до трех лет.

«Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 483 тыс. штук, что на 6% меньше показателей января-августа 2024 года», – говорится в сообщении.

При этом доля российской техники по итогам января-августа 2025 года выросла на 11 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В августе объемы продаж автомобилей, произведенных на территории РФ, составили 75 тыс. штук, что на 2% больше, чем в августе 2024 года. Вместе с этим, за месяц реализовано 60,5 тыс. импортных автомобилей – на 37% меньше, чем за август прошлого года.

В августе текущего года продажи новых автомобилей рухнули на 21% год к году. Всего было реализовано 135,5 тыс. единиц техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

