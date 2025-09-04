Для перевозки СПГ по Севморпути могут быть закуплены ледоколы

Компания «Новатэк», в условиях международных санкций в отношении проекта «Арктик СПГ 2», прорабатывает альтернативные сценарии для обеспечения его флотом, в том числе ледового класса, заявил зампредседателя правления компании Евгений Амбросов в ходе сессии «Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.

«Важным шагом станет переход к круглогодичной навигации в восточном секторе СМП (Северного морского пути – ред.). Именно этот подход был заложен в транспортную стратегию проекта «Актик СПГ 2». К сожалению, санкционные ограничения в отношении данного проекта не позволили нам получить суда с ледовым классом, построенные на корейской верфи», – сообщил Амбросов (цитата по РИА «Новости»).

При этом «Новатэк» работает над «альтернативными сценариями обеспечения проекта флотом, в том числе с судами с высоким ледовым классом», добавил Амбросов.

Москва, Елена Васильева

