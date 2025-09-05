российское информационное агентство 18+

Минпромторг РФ донастроит механизм параллельного импорта

Объемы параллельного импорта продолжают снижаться. Минпромторг РФ планирует донастроить механизм, чтобы усилить контроль над ввозимой продукцией.

«Настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью немножко стал неожиданным для меня. За последние два месяца это 1,5-1,4 млрд долларов. Если вы помните, у нас было 2,5 млрд долларов средний объем по месяцу», – рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

В связи с этим нет смысла увеличивать номенклатуру, подпадающую под параллельный импорт. «Тренд очень устойчивый. Я думаю, что он продолжится», – добавил Чекушов.

Ранее Минпромторг опубликовал проект очередных изменений в перечень товаров для параллельного импорта. Документ предполагает исключение из перечня некоторых видов горнорудного оборудования, бытовой химии и комплектующих для спецтехники, передает «Интерфакс».

Министерство планирует совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) усилить контроль над ввозимой по параллельному импорту продукцией за счет включения в перечень не названий брендов, а реестровых записей Роспатента. Предположительно, механизм будет реализован до конца года.

