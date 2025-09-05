российское информационное агентство 18+

Путин поручил к ноябрю утвердить план развития редкоземельной индустрии

Правительство России должно не позднее ноября утвердить программу развития отрасли редкоземельных металлов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Отдельно затрону тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях – в приборостроении, в атомных технологиях, радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Система учета таких запасов налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы», – сказал глава государства.

По его словам, необходимо не только проводить регулярную ревизию таких ценных компонентов, но и «внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки».

Путин также отметил важность стимуляции спроса на это сырье внутри России, на новых производствах.

«Полгода назад, в феврале мы договорились утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года», – распорядился российский лидер.

Владивосток, Наталья Петрова

