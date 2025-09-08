Банки могут лишиться до 20% средств на вкладах из-за цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку средств с вкладов в банках. Россияне будут отдавать предпочтение новой форме денег из-за безопасности и бесплатных переводов. Больше всего пострадают небольшие финансовые организации. Об этом говорится в материале Высшей школы экономики.

Поначалу для малых банков прирост цифрового рубля на 1 млрд в среднем может снизить депозиты на 0,8 млрд рублей, а для крупных – на 0,3 млрд. Из-за большего объема активов последние менее чувствительны к распространению новой формы нацвалюты, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков ВШЭ.

У цифрового рубля есть ряд преимуществ: безопасность и надежность, бесплатные трансакции, удобство и быстрота переводов. Объем оттока средств с депозитов может составить от 5 до 20% от их нынешнего уровня, особенно в первые годы после внедрения нового способа оплаты. Потребность держать значительные суммы на депозитах в банках может немного снизиться, если цифровой рубль будет восприниматься как удобное, безопасное и эффективное средство расчетов и хранения средств.

Кроме того, если у банка отберут лицензию, то на сохранность цифровых рублей это не повлияет. В то время как система страхования вкладов гарантирует возврат депозита лишь в сумме, не превышающей 1,4 млн рублей.

ЦБ следует рассмотреть возможность введения мер поддержки для финорганизаций, наиболее подверженных риску оттока депозитов, чтобы обеспечить стабильность системы в целом. Впрочем, со временем отрицательный эффект цифрового рубля постепенно будет затухать, считают эксперты.

В целом же цифровой рубль может значительно изменить экономику России, повысив прозрачность финансовых операций и эффективность платежных систем. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), к 2031-му новая форма денег сможет приносить экономике РФ ежегодную выгоду до 260 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube