Российские компании готовятся к сокращениям персонала: кто под риском увольнения

Практически каждая десятая российская компания (12%) планирует сократить штат этой осенью: в конце 2024 года таких было только 8%. Одновременно вдвое уменьшилось число предприятий, готовых нанимать новых сотрудников – год назад их было более половины, а сейчас лишь четверть. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», пишут «Известия». В то же время аналитики предупреждают, что из-за высоких издержек и слабого спроса в экономике доля готовых к сокращениям компаний будет расти.

В настоящее время под угрозой увольнения работники строительной отрасли, занятые в сферах машиностроения, добычи сырья и отдельных сегментах ретейла, консалтинга и B2B-услуг, отмечают опрошенные издание эксперты. Кроме того, уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры, маркетологи и административный персонал. По мнению замгендиректора «Работа.ру» Александра Ветеркова, «компании предпочитают удерживать опытных универсалов».

Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, предупреждают эксперты. Так, под угрозой увольнений может оказаться персонал из отдела документооборота, где процессы уже легко автоматизируются. В промышленности это низкоквалифицированные кадры, чья работа заменяется машинами.

Основными причинами роста сокращений эксперты называют падение потребительского спроса, рост издержек, повышение налогов, дорогие кредиты и необходимость повышать зарплаты ключевым сотрудникам. Тенденция к сокращениям также связана с оптимизацией процессов и внедрением новых технологий, включая ИИ – однообразные задачи все чаще передаются искусственному интеллекту.

Вместе с тем расширяют штат компании в сфере импортозамещения и промышленного производства, ориентированные на госзаказ, предприятия оборонно-промышленного комплекса, фармацевтические компании, а также компании, занимающиеся кибербезопасностью. Кадровый дефицит сохраняется в IT, логистике, медицине и образовании, органах правопорядка, и производстве, ориентированном на внутренний рынок.

В первой половине 2025 года наибольший спрос пришелся на рабочие и линейные специальности, рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. В частности, в 2,5 раза чаще стали искать гальваников и кузнецов. Кроме того, вдвое выросло число вакансий для поваров-кассиров, сборщиков мебели и сельхозрабочих.

Впрочем, по мнению замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Коваленко, ситуация с сокращениями пока не выглядит критичной. Дело в том, что на рынке сохраняется кадровый дефицит и рекордно низкая безработица (2,2% в июле), а сотрудники могут переходить из одних компаний в другие, пояснила эксперт.

