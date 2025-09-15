В России зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран G20

В России наблюдается самый низкий уровень безработицы среди стран «большой двадцатки». Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб, которые приводит РИА «Новости».

В июне уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума, составив всего 2,2%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем в марте, и является самым низким показателем среди ведущих экономик мира.

Вреди стран G20 Япония второй квартал подряд смогла удержать безработицу на уровне 2,5%. Южная Корея улучшила свои показатели, снизив их с 2,9 до 2,6%.

Южная Африка осталась единственной страной с двузначным уровнем безработицы. Этот показатель продолжает расти второй квартал подряд, достигнув 33,2% в июне (против 32,9% в марте). Мексика же показала наихудшую динамику, увеличив безработицу на 0,5 п.п., до 2,7%.

Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал помимо Мексики и Южной Африки показала Турция – на 0,4 процентного пункта, до 8,4%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

