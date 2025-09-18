Владельцев магазинов в России будут автоматически штрафовать за просрочку

Владельцев торговых точек, в которых будет обнаружена просроченная продукция, будут автоматически штрафовать. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, который подготовил Роспотребнадзор.

В последнее время в России, несмотря на маркировку товаров, фиксируется большое количество случаев продажи просроченных продуктов. Нарушителями ежемесячно становятся более 18 тысяч владельцев магазинов.

Несмотря на то, что система цифровой маркировки предупреждает продавца об истечении срока годности на кассе, число нарушений растет. Так, в апреле 2025 года запрет на продажу просрочки нарушили 4165 юрлиц и 13 972 индивидуальных предпринимателя (ИП). В период с 20 июля по 20 августа их стало еще больше – 4790 юрлиц и 14 997 ИП.

После введения соответствующих поправок штрафы за просрочку будут выставляться автоматически. Наказание за продажу некачественного товара уже установлено. Штраф для ИП составляет от 30 до 40 тыс. рублей с конфискацией такого товара, для юрлиц – от 300 до 600 тыс. Однако, как поясняют в Роспотребнадзоре, в целях снижения административной нагрузки на бизнес взыскания начнут действовать только с 2026 года.

Также в законопроекте предлагается ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для продавцов, которые не зарегистрировались в системе маркировки. Авторы документа указывают, что ситуация все еще носит массовый характер.

Москва, Зоя Осколкова

