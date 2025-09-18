Банки заявили о предкризисной ситуации из-за правил по борьбе со спамом

На российском банковском рынке возникла сложная ситуация из-за новых норм по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством, вступивших в силу 1 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный совет финансового рынка (НСФР).

В письме, направленном главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину, представители банковской сферы сообщили, что под блокировку попали около трети всех телефонных коммуникаций с гражданами. В первую очередь речь идет о вызовах для подтверждения вызывающих сомнения операций, а также невозможность предупредить о просрочке.

С клиентами не могут связаться кредитные, микрофинансовые, страховые и коллекторские организации. Кроме того, из-за этого банки столкнулись с резким повышением затрат на услуги связи.

Эта ситуация создала угрозу «практически полной парализации» информационного взаимодействия банков с клиентами, в том числе касающегося противодействия мошенничеству и легализации преступных доходов, указывается в письме.

С 1 сентября россияне могут заблокировать массовые обзвоны через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении. Такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников. Теперь операторы связи обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.

