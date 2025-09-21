Шохин предупредил о росте инфляции при повышении налога на добавленную стоимость

В случае повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в России возобновится рост инфляции, а также возможно новое повышение ключевой ставки. Об этом сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Самые неприятные для бизнеса и для населения, конечных потребителей, налоговые новации – это если налог на добавленную стоимость будет повышаться…Это может привести к тому – он (НДС) же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит, что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», – пояснил Шохин в комментарии ТАСС.

Ранее в СМИ обсуждалась возможность повышения ставки НДС с 20 до 22% для сдерживания дефицита бюджета.

Цхинвал, Анастасия Смирнова

