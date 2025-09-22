Банки начали собирать мелочь

«Монетную неделю» объявил с 22 сентября по 4 октября ЦБ РФ. В эти дни любой человек может обратиться в любой банк и обменять накопившуюся у него монетную мелочь на бумажные деньги. Также обмен можно произвести и в магазинах, участвующих в акции. Кроме того, в банке можно положить мелочь на свой счет.

В осенней акции принимают участие около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков в 3 тыс. населенных пунктов. Подробная информация об условиях и адресах участников размещена на сайте монетнаянеделя.рф, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Стоит отметить, что по итогам «Монетной недели», которая проходила в апреле, жители страны вернули в оборот более 51 млн монет на сумму 242 млн рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube