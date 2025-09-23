В России могут ввести финансовый паспорт

В России предложили ввести персональный финансовый паспорт. С инициативой выступила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Настала пора задуматься о внедрении в РФ цифрового «финансового паспорта» – уникальной карты для каждого, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому», – поделилась Епифанова в беседе с «Газетой.ru».

По ее мнению, это шаг вперед к прозрачности и контролю, который защитит от долговой ямы и поможет строить финансовое будущее. В России растет долговая нагрузка населения, несмотря на усилия банков по снижению ставок, что может привести к увеличению числа людей с просрочками.

«Сегодня часть россиян платит больше половины своего заработка именно банкам. И это совсем не то, что можно назвать «здоровым» балансом. Чтобы изменить ситуацию, нужно больше, чем просто ограничивать выдачу кредитов», – добавила сенатор.

Россиян необходимо обучить контролировать свои финансы и грамотно подходить к долгам, при этом избегая избыточных запретов, которые могут усложнить жизнь, заключила Епифанова.

Москва, Зоя Осколкова

