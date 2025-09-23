В России стартуют эксперименты по маркировке мочалок и маникюрных наборов

С России начинается эксперимент по маркировке в государственной системе «Честный знак» хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также товаров для дома и интерьера. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

С 25 сентября стартует эксперимент по маркировке мочалок, зубных нитей, носовых платков, полотенец, маникюрных и педикюрных наборов, расчесок и ряда других товаров. «Постановления, утверждающие порядок их проведения, подписаны», – отметили в пресс-службе кабмина.

В эксперименте участвуют производители, импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли. По его результатам будет сформирована общая модель и порядок маркировки, а также отработаны оптимальные технологии нанесения кодов на выбранные изделия.

Кроме того, правительство утвердило проведение эксперимента по маркировке отдельных видов товаров для дома и интерьера – в их числе посуда, столовые приборы, изделия для мытья и уборки, предметы интерьера. Он пройдет с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года.

«Работа идет в рамках реализации Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года», – добавили в кабмине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube