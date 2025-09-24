В России хотят ограничить возврат некоторых товаров на маркетплейсах

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил обсудить введение невозвратных тарифов на некоторые группы товаров, которые реализуются через маркетплейсы. С такой инициативой он выступил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, пишут «Ведомости». По мнению главы Минэкономразвития, такая мера может защитить предпринимателей от злоупотреблений со стороны потребителей или конкурентов.

«Когда много одежды заказывают, скажем, в Хабаровск, а потом не выкупают или покупают перед Новым годом, а возвращают после с подменами и следами ношения, это в итоге закладывается в цену», – сказал Решетников. В конечном итоге, по его словам, цена «получается выше, чем могла бы быть».

«Возникает вопрос, можно ли сделать запрос на невозвратные тарифы по каким-то категориям товаров, как с авиабилетами», – заключил глава МЭР.

Решетников отметил, что подобные ограничения необходимо обсуждать с бизнесом и Роспотребнадзором, чтобы соблюсти баланс интересов. В случае реализации такая мера может способствовать снижению цен на отечественную продукцию, подчеркнул министр.

В Совфеде идею поддержали. Один из участников заседания предложил начать с составления перечня категорий товаров, особенно актуальных в период праздников, таких как Новый год, 23 февраля и 8 марта. Глава Минэкономразвития согласился с сенаторами, отметив, что до Нового года нужно найти решение и «оказать реальную поддержку предпринимателям». В итоге было решено подготовить перечень товаров в ближайшее время и направить на рассмотрение в Минпромторг. Предполагается, что в случае одобрения, новый механизм начнет действовать уже в 2025 году.

В пресс-службах маркетплейсов Wildberries и Ozon сообщили ТАСС о готовности обсуждать предложение о введении невозвратного тарифа на ряд товаров для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей. Там подчеркнули, что при принятии решений необходимо соблюдать баланс между правами покупателей на возврат и интересами продавцов по сохранности товара.

Эксперты рынка указывают, что массовые возвраты отмечаются в основном в категориях с импульсным спросом – одежда, техника, товары для дома. По словам главы совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексея Федорова, в период в период Нового года, 8 марта и других праздников уровень возвратов может достигать 15-20%. Он призвал к осторожному подходу при формировании перечня невозвратных товаров. «Перечень товаров должен быть четким и обоснованным, чтобы не нарушить права потребителей и не вызвать перекос на рынке», – подчеркнул Федоров.

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов полагает, что предлагаемое нововведение противоречит действующему законодательству и нарушает основополагающее право граждан на отказ от товаров ненадлежащего качества, приобретенных как в офлайн-, так и в онлайн-каналах.

