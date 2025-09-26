Половина россиян поддержали внедрение ИИ в банковские процессы

Более половины россиян поддержали внедрение искусственного интеллекта в схемы автоматизации и ускорения процессов банковской сферы. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит агентство «Прайм».

54% опрошенных поддерживают частичное внедрение ИИ в банковские процессы. Полностью за технологический прорыв выступают 22% респондентов, тогда как 24% пока относятся к инновациям с осторожностью.

Треть (34%) участников опроса считают, что ИИ мог бы освободить сотрудников от рутинных операций, 32% уверены, что это может помочь в ускорении обработки процессов. 13% респондентов видят применение искусственного интеллекта в сфере безопасности, 11% – прогнозировании.

«Мнения разделились в части готовности ИИ передать планирование своими финансами – использовать его как дополнительный инструмент контроля доходов и расходов готовы 43% опрошенных, в то время как 42% опрошенных вовсе отказались от использования искусственного интеллекта при финансовом планировании. Оставшаяся часть респондентов – а это 15% – готовы полностью довериться ИИ для управления своим бюджетом», – указывают аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

