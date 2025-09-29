Вакансий на российском рынке труда стало больше, чем безработных

Количество вакансий на российском рынке труда превысило число незанятых. Такая ситуация фактически влечет за собой гонку зарплат, однако компании не могут безгранично повышать своим работникам оплату труда. На этом фоне аудиторы порекомендовали сократить запланированные расходы на выплаты по безработице в бюджете на треть.

В текущем году безработица в России оставалась на минимальном уровне – к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае-июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счетной палаты (СП). При этом количество вакансий зафиксировалось на уровне 1,8 млн, пишут «Известия».

В первые месяцы 2025-го число открытых вакансий в российских компаниях сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только росло. Наибольшее количество вакансий представлено в Москве (210,8 тыс.) и Московской области (116,8 тыс.), а наименьшее – в Ненецкой автономной области (0,1 тыс.). Наибольший же уровень безработицы зафиксирован на уровне в 7,5% в среднем по регионам Северо-Кавказского округа.

При этом дефицит не может покрываться исключительно за счет вовлечения на рынок труда безработных. Ситуация должна решаться благодаря повышению производительности труда, перетоку рабочей силы между секторами, а в отдельных ситуациях за счет привлечения иностранных работников.

«Безработные уже фактически перестали быть ресурсом для снижения дефицита кадров. Это значит, продолжается искусственная гонка заработных плат, связанная не с ростом производительности, а с недостатком работников», – отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Дмитрий Землянский.

Согласно отчету СП, на выплаты пособий по безработице из бюджета в этом году предусмотрено 41,6 млрд рублей. Такая сумма была выделена исходя из расчета, что среднемесячная численность безработных будет на уровне 400 тыс. человек. Сейчас этот показатель составляет порядка 300 тыс., а общий объем выплат – около 14 млрд рублей (треть запланированных расходов), обратили внимание аудиторы.

В связи с этим Счетная палата рекомендовала сократить запланированные расходы на выплаты по безработице – с 42 млрд рублей до 30 млрд. Это не означает, что размер выплаты уменьшится – в этом случае речь идет о лимите, заложенном в финплан. Сэкономленные деньги можно перераспределить на переквалификацию работников и поддержку малого бизнеса – это поможет рынку труда стать гибче.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube