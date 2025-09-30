Путин ввел ускоренный порядок продажи госимущества в целях обороноспособности

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ об особенностях реализации федерального имущества в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ. Документ предусматривает возможность ускоренной продажи приватизируемого имущества, находящегося в федеральной собственности в случаях, предусмотренных решением президента России.

Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее – федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей», – говорится в документе.

Согласно указу, в таких случаях определение рыночной стоимости реализуемого имущества и подготовка отчета об оценке его рыночной стоимости будут осуществляться в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора.

Также будет применяться специальный, ускоренный порядок государственной регистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество.

Процедуру продажу такого имущества будет проводить банк ПСБ.

Указ подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», уточняется в документе. Он вступает в силу со дня официальной публикации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube