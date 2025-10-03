Каждое пятое ювелирное украшение в России – подделка

Каждое пятое ювелирное украшение в России может оказаться поддельным. Власти хотят ужесточить правила реализации ювелирных изделий в целях борьбы с контрафактом. В частности, в «памятках потребителя» перечислят способы проверки подлинности клейма и маркировки.

Нынешний объем контрафакта в РФ эксперты оценивают в 15-20% от всего рынка – это 56 млрд рублей, пишут «Известия». Еще в 2019 году нелегальный оборот ювелирных изделий, по данным Минфина, достигал 70%. С тех пор ситуация улучшилась, однако подделок все еще много. Официально власти не раскрывают объем нелегальных изделий. В целом по итогам 2024 года оборот ювелирного рынка России достиг 281 млрд рублей.

Главный риск для покупателей – финансовые потери. Люди переплачивают за позолоченные изделия, принимая их за золото, или покупают украшения 375-й пробы вместо заявленной 585-й. Дополнительная проблема – использование синтетических камней под видом натуральных, говорят эксперты.

Поддельные ювелирные украшения – очень значительная проблема в России. Чтобы решить ее, власти планируют ужесточить правила продажи таких изделий. Магазины обяжут размещать печатную «памятку потребителя» о способах проверки ювелирного изделия. В карточке товара будет показываться учетный номер объекта в госсистеме ГИИС ДМДК и специальный двухмерный код, ведущий к официальному реестру. Наличие печатной памятки позволит россиянам непосредственно в магазине получить простые и наглядные инструкции по идентификации подлинности клейма и маркировки, рассказали изданию в Минфине.

Кроме того, для монет вводится требование о наличии обязательной этикетки с наименованием, металлом, массой и номером партии. Согласно пояснительным документам, в целом затраты игроков рынка за шесть лет с даты вступления изменений могут составить от 300 млн до 3 млрд рублей. Новые правила должны заработать с 1 марта 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

