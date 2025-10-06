Аналитики составили рейтинг регионов России по благополучию населения

Эксперты составили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения. Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а замыкают перечень Ингушетия и Тува.

Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2024 года, передает РИА «Новости». При расчете учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других средств физлиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

По словам экспертов, в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. При этом в ряде регионов цены на жилье продолжают расти, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалин, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва.

«Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен и в большинстве из них обеспечивает высокий уровень доступности жилья», – пояснили эксперты.

Аутсайдеры рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия.

«Если сопоставить результаты 2024 года с предыдущим, то можно отметить, что почти во всех регионах наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос в 83 субъектах России, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при составлении рейтинга, а снизился только на Чукотке и Москве, что связано с заметным снижением уровня доступности приобретения жилья в ипотеку», – отметили аналитики.

