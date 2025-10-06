Показатели урожая 2025 года в России превысят прошлогодний результат

Нынешний урожай будет больше объемов прошлого года. Об этом заявили в Минсельхозе. В 2025 году после обработки 88% площадей уже собрали значительно больше картофеля, пшеницы, ячменя и ржи.

Предварительные итоги уборочной кампании в России, несмотря на неблагоприятные погодные условия в южных регионах страны, позволяют рассчитывать на достойный урожай по итогам года. «88% площадей зерновых и зернобобовых культур уже убраны. При этом темпы сбора урожая выше прошлогодних. По данным на 3 октября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40 млн га, намолочено 126,9 млн т зерна (в 2024 году – 117,1 млн т) при урожайности 31,7 ц/га (в 2024 году – 27,8 ц/га)», – рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

В министерстве ждут исполнения прогноза по объему уборки зерна, который был дан ведомством по итогам посевной кампании. По оценке Минсельхоза, в этом году будет собрано 135 млн т зерна, в том числе порядка 90 млн т пшеницы. «Этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и сохранения экспортного потенциала», – отметили в ведомстве.

Кроме того, сбор масличных ожидается на уровне 31,5 млн т, сахарной свеклы – 48,1 млн т, картофеля – 7,6 млн тонн, овощей – 7,6 млн тонн. Урожай плодов и ягод может составить 2,1 млн тонн, в том числе 1,9 млн тонн яблок.

В то же время у аграриев есть ряд проблем, которые решить пока не удается, сообщили в Госдуме. Например, закупочная цена у производителей картофеля максимум 15 рублей за 1 кг, но на прилавках стоимость в два раза выше. Всю эту наценку сети берут себе, а производство картофеля остается нерентабельно.

