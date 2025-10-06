Цены на золото снова обновили рекорд

Биржевые цены на золото достигли нового рекорда. Стоимость фьючерса на этот драгоценный металл с поставкой в декабре на нью-йорской бирже Comex поднялась выше отметки $3970 за тройскую унцию.

По состоянию на 11:54 мск, цена на золото растет на 1,59% (+$62,32) – до $3 971,22 за унцию. Аналитики ожидают, что в ближайшее время стоимость драгметалла превысит $4000 за унцию.

Напомним, 29 сентября стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла до $3860 за тройскую унцию.

Цены на желтый металл достигли рекордной отметки, приблизившись к $4000 за унцию, поскольку надвигающееся снижение процентных ставок в США и перспектива длительной приостановки работы федерального правительства привели к повышению спроса, пишет Bloomberg.

В этом году стоимость золотых слитков выросла благодаря покупкам центральными банками, диверсифицирующими свои вложения в доллар США. Экономическая и геополитическая неопределенность, спровоцированная администрацией Дональда Трампа, а также снижение ставок Федеральной резервной системы, как отмечает агентство, также способствовали росту. Инвесторы устремились в такие активы, как золото, серебро и биткоин, в рамках так называемой «торговли обесцениванием», вызванной опасениями по поводу основных валют.

Напомним, накануне стоимость биткоина достигла исторического максимума – 125 тысяч долларов. Как отмечают аналитики, спрос на криптовалюту продолжит расти, несмотря на признаки потенциального истощения рынка цифровых валют, появившиеся на прошлой неделе.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube