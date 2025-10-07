Российские банки нарушают закон о запрете на спам-звонки

Российские банки продолжают нарушать закон о запрете спам-звонков. С 1 сентября кредитные организации могут совершать обзвоны только при получении предварительного согласия клиентов.

Россияне жалуются на нарушение крупными банками закона о спаме, пишут «Известия». Многие кредитные организации по-прежнему используют обзвоны, хотя клиенты прямо просят их прекратить. Изначально граждане часто автоматически дают согласие, например, при открытии счета, даже не зная об этом.

«Проблема носит системный характер: массовые звонки исходят не только от банков, но и от микрофинансовых компаний и других бизнесов. Причины нарушения очевидны – обзвоны остаются дешевым и привычным способом общения с клиентами, а сбор явного согласия у миллионов абонентов сложен и затратен», – отметил преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков.

Примечательно, что даже после письменных отказов от получения рекламных оповещений звонки продолжались. Финансовые организации обходят закон благодаря использованию мобильного номера или позиционированию звонков как важных уведомлений.

«Известия» спросили у Всероссийского союза страховщиков, ЦБ РФ и ФАС, насколько массовы такие нарушения. В Банке России порекомендовали обратиться в Минцифры. Там ответили, что следят за ситуацией на рынке, массовых жалоб от граждан на нарушение новых правил пока не поступало.

За спам-звонки банки могут получить штрафы до 1 млн рублей, а должностные лица – от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Если организация игнорирует правила, клиентам следует фиксировать нарушения (записи разговоров, скриншоты звонков) и требовать у операторов детализацию. Подать жалобу на нарушение своих прав россияне могут через «Госуслуги».

Москва, Зоя Осколкова

