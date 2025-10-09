Цены на зимнюю резину в России выросли на треть

Зимние шины в России подорожали на треть. Цены на сезонный товар продолжат расти до середины 2026 года, предупреждают продавцы, пишет Baza.

Средняя стоимость комплекта зимней резины для легковых автомобилей в сентябре достигла 27 700 рублей. По оценке аналитиков НАПИ, за два сезона цена комплекта выросла на 30,2%. Резина для грузовиков подорожала с 32 тыс. до 37800 рублей за комплект из шести шин.

По словам продавцов, российские шины в цене выросли в среднем на 25%, поэтому автолюбители все чаще выбирают китайскую резину. При этом такие известные иностранные бренды, как Yokohama, Pirelli, Ikon, Michelin, обойдутся на 30% дороже, чем годом ранее, говорится в материале.

Зимняя резина дорожает по объективным причинам. Так, урожай натурального каучука в 2024 году был плохим из-за дождей в Юго-Восточной Азии. По этой причине стоимость сырья взлетела на 35%. Цены на синтетический каучук из нефтехимии также растут – влияют подорожание нефти и украинские атаки на НПЗ, отмечает Baza.

