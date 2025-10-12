Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу для стабилизации рынка РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.

Согласно документу, расчет демпфера в этот период будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизтопливо и бензин марки Аи-92 от предельных отметок.

Кроме того, указ отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения дизтоплива с авиакеросином и другими компонентами вне НПЗ.

С 2019 года в России на топливном рынке действует специальный демпфирующий механизм. Нефтяные компании получают компенсацию из бюджета за отгрузку топлива на внутренний рынок, когда экспортная стоимость горючего превышает установленные внутренние цены. Так государство возмещает нефтяникам недополученную прибыль, стимулируя продавать больше топлива именно внутри страны.

Как пояснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, введенные президентом РФ меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка топлива.

«Ранее мы видели изменения нормативов, по которым можно использовать присадки, которые раньше были запрещены для того, чтобы повышать октановое число... Соответственно, таким образом получат дополнительный объем предложения бензина на рынке внутреннем. Сейчас же мы видим, что эта история продолжается. Условно говоря, чтобы произвести больше бензина, разрешают смешивать разные нефтепродукты», – объяснил он в комментарии RT.

По его словам, мораторий на обнуление выплат по демпферу – это тоже шаг навстречу нефтяникам.

«Раньше, если при биржевой торговле цена за месяц вырастает больше чем на 10% от индикативной цены, то нефтяные компании не получают выплату по демпферу. Потому что они и так уже заработали за счет того, что цена возросла. Сейчас же мы видим, что этот мораторий приведет к тому, что цены на бирже могут колебаться и более 10%, но все равно нефтяные компании получат выплаты по демпферу», – резюмировал аналитик.

