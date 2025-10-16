В России за 15 лет введут более 29 гигаватт мощности АЭС – Путин

В России в течение 15 лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Об этом заявил президента РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

По его словам, атомная генерация появится на Дальнем Востоке и в Сибири.

Глава государства отметил, что малые АЭС пока, кроме России, никто не строит. «Планы есть, но реально, на практике ничего в мире не происходит – только у нас это делается», – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что ядерной энергетике в России отводится важная роль в снабжении потребителей, роль которых в перспективе должна кардинально возрасти. Речь идет о цифровой экономике, включая инструменты ИИ, блокчейна, объекты хранения и обработки данных, а также электротранспорте, промышленных роботах, автоматизированных системах в сфере услуг. «По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью», – указал Путин.

