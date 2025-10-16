Путин: люди еще долго будут пользоваться машинами на бензине

Автомобилями, которые ездят на бензине, люди будут пользоваться еще долго. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

По его словам, основными факторы роста потребления нефти остаются активное развитие нефтехимии, динамика которой выше темпов мирового ВВП, и транспортный сектор. «Многие планы – прежние планы – по отказу от двигателей внутреннего сгорания реалистично сдвигаются, что называется, вправо: пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться – еще долго будут пользоваться», – указал российский лидер.

Путин обратил внимание, что для появившихся электродвигателей «электричество надо откуда-то взять – оно же не из розетки появляется, его же надо произвести из чего-то: из топочного мазута, из угля и так далее».

Президент РФ добавил, что потребности мировой экономики в энергоресурсах год от года растут, несмотря ни на какие проблемы. По его словам, идет объективное переформатирование цепочек поставок, переключение логистики энергоресурсов в сторону Глобального Юга с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей.

«Так, по оценке, мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году», – сказал Путин.

По его словам, Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против страны механизмов недобросовестной конкуренции. «Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на процент ниже, чем в прошлом году», – сообщил Путин, объяснив это добровольным снижением добычи в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+.

