Глава МАГАТЭ сообщил о восстановлении внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено после ремонта российской линии электропередачи «Днепровская». Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, это является критически важным шагом для обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС.

Запорожская АЭС была отключена от внешних источников с 23 сентября из-за атак ВСУ. Пресс-служба ЗАЭС сообщала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, радиационная обстановка в норме.

Энергодар, Анастасия Смирнова

