Вторник, 23 сентября 2025, 20:38 мск

После ударов ВСУ Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

Фото: сайт Запорожской АЭС

В результате ударов вооруженных сил Украины Запорожская АЭС отключена от высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», – уточнили на ЗАЭС.

Технологические системы станции находятся в безопасном состоянии, радиационный фон в норме. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования.

