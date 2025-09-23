После ударов ВСУ Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

В результате ударов вооруженных сил Украины Запорожская АЭС отключена от высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

«В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме», – уточнили на ЗАЭС.

Технологические системы станции находятся в безопасном состоянии, радиационный фон в норме. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования.

Энергодар, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

