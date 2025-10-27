Девять из десяти россиян сталкиваются с трудностями в поиске работы

Только один житель России из десяти не сталкивается со сложностями при поисках работы. Основные причины трудностей – завышенные требования работодателей при маленькой зарплате и возраст соискателей.

91% россиян сталкивается с трудностями при поиске новой работы, пишут «Известия» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор». Это происходит, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы (около 2%) и дефицит кадров.

Почти половина россиян опасается увольнения по инициативе работодателя. При этом, несмотря на тревожные ожидания, большинство (72%) планируют самостоятельно сменить место работы в ближайшее время.

«По данным Росстата, в августе 2025 года средний срок поиска работы достиг пяти месяцев и трех дней. За месяц он увеличился на две недели, а по сравнению с прошлым годом – на три дня», – говорится в статье.

Половину соискателей смущает низкий уровень предлагаемого дохода при высоких требованиях. Еще треть респондентов сообщили, что барьером стал возраст. Наилучшие шансы найти подходящую работу сейчас только у соискателей от 30 до 38 лет. Кроме того, треть опрошенных указали на высокую конкуренцию в их отрасли.

Лишь 9% участников исследования заявили, что не сталкиваются с трудностями при поиске работы. Чаще всего это соискатели из сфер строительства, торговли и транспорта. А на позиции в сферах производственных предприятий и IT-отрасли устроиться практически невозможно.

Москва, Зоя Осколкова

