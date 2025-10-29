Счетная палата выявила неэффективное использование конфискованных активов коррупционеров

Управление конфискованным имуществом коррупционеров в России осуществляется неэффективно. К такому выводу пришла Счетная палата по результатам соответствующей проверки. В хозяйственный оборот вовлечено менее 8% конфискованных активов, из-за чего федеральный бюджет недополучает потенциальные доходы.

По информации ведомства, на 1 июля 2025 года в доход государства было обращено почти 9 тыс. объектов коррупционного недвижимого имущества общей стоимостью более 113 млрд рублей. С 2021 года приватизировано лишь 240 объектов (менее 4%), а с 2023 года передано в аренду еще 224 (менее 4%). Доход федерального бюджета от этих операций составил соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн рублей.

В СП напомнили, что коррупционное имущество поступает в казну с 2011 года. Речь идет об объектах, обращенных в доход государства в связи с отсутствием доказательств их законного приобретения, и конфискованном имуществе, полученном в результате коррупционных правонарушений.

Аудит выявил ряд системных проблем и законодательных ограничений, которые препятствуют эффективному использованию коррупционного имущества: несовершенство нормативного регулирования этой сферы (отсутствие четких правил передачи активов от Федеральной службы судебных приставов Росимуществу), длительные сроки регистрации права собственности (1,5-2 года из-за судебных арестов и запретов) и законодательные ограничения на приватизацию.

«В результате это увеличивает срок вовлечения имущества в оборот в среднем на 1-1,5 года. По состоянию на 1 августа 2025 года не зарегистрировано право федеральной собственности на 404 объекта стоимостью 1,1 млрд рублей», – констатировал аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Он также указал, что из-за законодательных ограничений с 2020 года в Московской области не реализовано более 2 тыс. земельных участков площадью 581 га и совокупной кадастровой стоимостью свыше 2,7 млрд рублей. Аналогичная ситуация складывается с конфискованными жилыми объектами: 296 квартир и домов совокупной стоимостью 2,3 млрд рублей остаются невостребованными для нужд страны. При этом некоторые объекты не используются с 2019 года и теряют инвестиционную привлекательность.

«Для устранения данных барьеров Счетная палата предложила правительству внести изменения в закон о приватизации и снять установленные ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу», – добавил Батуркин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

