Около 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты

Почти 17 млн россиян оформили запрет на выдачу себе кредитов. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

«С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек», – сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, самозапрет – это хорошая страховка. «Но для этого все равно человеку нужно, пусть минимальные, но действия совершить», – уточнила глава ЦБ.

Возможность установить самозапрет на выдачу займов появилась у россиян 1 марта 2025 года. Граждане могут сделать это через портал «Госуслуг».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

