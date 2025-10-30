российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 октября 2025, 14:24 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ФАС усилит контроль над крупнейшими торговыми сетями

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным управлениям усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями после того, как проанализировала рыночные доли ретейлеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС в итоге выявила 32 торговые сети с признаками доминирующего положения (имеют долю от 35% до 50%) и 30 торговых сетей с доминирующим положением (имеют долю более 50%). Среди этих торговых сетей – входящие в группу «Корпоративный центр Икс 5» («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Тандер» («Магнит»), «Лента». По федеральному закону о защите конкуренции они подлежат усиленному контролю со стороны ведомства.

Кроме того, 69 торговых сетей имеют долю более 25% – это значит, что им запрещено приобретать или арендовать дополнительные торговые площади.

В антимонопольном ведомстве заявили о готовности применять меры реагирования в случае выявления нарушений действующего законодательства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Экономика,